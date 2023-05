Simony é internada e retoma tratamento contra o câncer: ‘Não é fácil’

Cantora postou stories a caminho do hospital, pediu orações e declarou que está em busca de cura

Reprodução/Instagram/simonycantora Simony informou que precisou retomar o tratamento contra o câncer



A cantora Simony informou que será internada nesta terça-feira, 2, para iniciar uma nova etapa do seu tratamento contra um câncer de intestino. Na noite de segunda-feira, 1, ela publicou nas redes sociais: “Passando pra avisar que amanhã me interno cedinho. Conto com as orações amor e carinho que sempre recebo de vocês. Deus está comigo o tempo todo e ele é bom o tempo todo. Vou dando notícias”. Nesta manhã, ao postar stories a caminho do hospital, a cantora declarou: “Em busca da cura”. Simony recebeu apoio de famosos. “Vai dar tudo certo”, disse o ator Ary Fontoura. A cantora Luiza Possi e a atriz Mariana Belém escreveram o mesmo. Já o cantor Fábio Jr. afirmou: “Te amo”. Simony informou na semana passada que precisaria retomar o tratamento, que deve durar cerca de quatro meses. “Nós vamos ter que reiniciar mais um tratamento com quimioterapia e imunoterapia. Sempre fui muito sincera e muito agradecida. Obrigado por todo carinho e amor que recebo de vocês. E nessa nova etapa quero é isso: as orações, as rezas e as energias positivas. Não é fácil, a gente sabe, mas não é uma escolha minha. Estou aqui agradecendo à Deus pela oportunidade de poder tratar, por ser tratada”, publicou na última quinta-feira, 27. A cantora tornou seu diagnóstico público em agosto do ano passado.