Éder Militão presenteia esposa com carro de luxo avaliado em R$ 4,3 milhões

Veículo é equipado com um motor V8 biturbo de 4.0 litros, que foi preparado para entregar uma potência de 800 cavalos

Reprodução/Instagram/@tataa.castro Carro é um Brabus 800 4x4 Superblack, uma versão modificada do renomado Mercedes-AMG G63



Éder Militão, defensor do Real Madrid, surpreendeu sua esposa, Tainá Castro, com um luxuoso presente: um carro personalizado Brabus 800 4×4 Superblack, uma versão modificada do Mercedes-AMG G63. Avaliado em aproximadamente R$ 4,3 milhões, o veículo se destaca por seu design exclusivo e potência impressionante. Tainá não hesitou em compartilhar a novidade em suas redes sociais, expressando sua gratidão ao marido pela generosa surpresa. O carro é equipado com um motor V8 biturbo de 4.0 litros, que foi preparado para entregar uma potência de 800 cavalos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de suas características técnicas, o Brabus 800 4×4 Superblack tem acabamentos em fibra de carbono. Este tipo de veículo tem se tornado uma escolha popular entre celebridades e atletas, com nomes como Ludmilla e Cristiano Ronaldo também optando por modelos semelhantes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias