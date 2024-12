Presidente do São Paulo mostra otimismo com chegada de Oscar e parceria com magnata grego

Julio Casares sonha com a volta do meia e afirma que negociação para que Evangelos Marinakis invista nas categorias de base do clube ‘caminha bem’

Reprodução/Instagram/@oscar_emboaba Embora Casares reconheça que a negociação não será simples, ele acredita que o retorno do atleta ao clube é viável, uma vez que Oscar ainda está avaliando suas opções futuras



O presidente do São Paulo, Julio Casares, expressou otimismo nesta segunda-feira (16), no Centro de Treinamento em Cotia, em relação à possível contratação do atacante Oscar, que se tornou um jogador livre após o término de seu contrato com o Shanghai Port, da China. Embora Casares reconheça que a negociação não será simples, ele acredita que o retorno do atleta ao clube é viável, uma vez que Oscar ainda está avaliando suas opções futuras.

Além de discutir a situação de Oscar, Casares também abordou as tratativas com o magnata grego Evangelos Marinakis. O presidente do São Paulo afirmou que as negociações estão progredindo de maneira positiva. Ele fez questão de esclarecer que a parceria em questão não implica na venda das categorias de base do clube. Casares ressaltou a importância da base do São Paulo, considerando-a um patrimônio valioso.

O foco da parceria com Marinakis é estabelecer um acordo operacional que permita ao clube atrair e desenvolver jovens talentos, sem comprometer a integridade das divisões de base. Casares destacou que o objetivo é aprimorar o processo de formação de atletas, visando a inclusão de jogadores promissores no time profissional em um período de um a dois anos.

