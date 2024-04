Edu Guedes revela patrimônio milionário e faturamento mensal impressionante

Com mais de 30 anos de experiência, chef lançou livros e apresentou muitos programas de culinária, que explicam parte de seus rendimentos

Reprodução/Redes Sociais/@eduguedesoficial Atualmente comanda o programa 'Top Chef'



O renomado chef e apresentador Edu Guedes de 49 anos, revelou em uma entrevista ao canal do jornalista Leo Dias o impressionante patrimônio que acumulou ao longo de sua carreira. Com mais de 30 anos de experiência, o chef de cozinha já vendeu 14 milhões de livros, nove milhões de revistas e criou mais de 20 mil receitas, entre trabalhos na televisão e em livros. Segundo o atual namorado de Ana Hickmann, o faturamento mensal de seus negócios ultrapassa a marca dos R$ 140 milhões, resultado de licenciamentos e diversos produtos que levam sua marca. Apesar do alto faturamento, o chef ressaltou que a margem líquida de lucro é pequena diante desse valor, mas enfatizou o esforço e dedicação que emprega em seu trabalho para preservar sua marca, avaliada em R$ 500 milhões. Com uma carreira consolidada na televisão desde 1998, Edu Guedes já passou por programas de sucesso e atualmente apresenta o “Top Chef” na Band, mostrando sua expertise e talento na culinária.

