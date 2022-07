Elenco de série da Netflix enfrenta homofóbicos em parada LGBTQIA+ de Londres; assista

Atores de ‘Heartstopper’ reagiram ao se depararam com um grupo de manifestantes que carregavam faixas com frases preconceituosas

Reprodução/Twitter/forumpandlr Atores de 'Heartstopper' mostraram o dedo do meio para manifestantes na parada LGBTQIA+ de Londres



As estrelas da série “Heartstopper”, da Netflix, participaram da parada LGBTQIA+ que aconteceu em Londres neste sábado, 2. Durante o desfile, eles se depararam com um grupo de manifestantes que foram ao local com faixas contendo frases de teor homofóbico. Um jovem que participava da parada tentou arrancar de um idoso uma dessas faixas, mas o manifestante reagiu e segurou o braço do rapaz. A polícia se aproximou e pediu calma. Os atores da série, que possui temática LGBTQIA+, presenciaram a cena e reagiram. Joe Locke, intérprete de Charlie Spring e Sebastian Croft, que vive Ben Hope, começaram a mostrar o dedo do meio para os manifestantes enquanto dançavam I Wanna Dance With Somebody, de Whitney Houston. Eles também ficaram mandando beijos em tom de provocação.

Nas costas, os atores carregavam bandeiras que representam a comunidade LGBTQIA+. Kit Connor, que interpreta Nick Nelson, também estava presente. Ele foi visto no momento na confusão batendo palma e filmando o que estava acontecendo. Segundo divulgado pelo Metro, depois de enfrentarem os manifestantes, o elenco seguiu participando da parada e foi ovacionado pelo público. Também estavam presentes os atores Tobie Donovan (Isaac Henderson), Kizzy Edgell (Darcy Olsson), Corinna Brown (Tara Jones), Rhea Norwood (Imogen Heaney), e Jenny Walser (Tori Spring). A série “Heartstopper” é inspirada na graphic novel de Alice Oseman. A produção fez sucesso na plataforma de streaming e já foi renovada para mais duas temporadas. As filmagens estão previstas para começar ainda este ano.