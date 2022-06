Filha de Tadeu Schmidt celebra Dia do Orgulho LGBTQIA+ e revela sexualidade

Valentina Schmidt afirmou, nesta terça-feira, 28, nas redes sociais: “Sou queer e me orgulho”

Reprodução/Instagram/@valentinaschmidt Valentina Schmidt ao lado do pai, o apresentador Tadeu Schmidt



A jovem Valentina Schmidt, filha do apresentador Tadeu Schmidt, comemorou o Dia do Orgulho LGBTQIA+ nas redes sociais e revelou sua sexualidade. Nesta terça-feira, 28, ela publicou uma foto no Instagram, na qual segura um cartaz escrito: “Sou queer e me orgulho”. Além disso, ela contou que essa foi uma das decisões mais difíceis da vida dela. “Há um ano, tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Uma decisão da qual me orgulho profundamente. Tenho orgulho de ter a liberdade para falar abertamente sobre a minha sexualidade”, contou. “Orgulho de amar quem eu quiser. Orgulho de ter uma família e amigos que me apoiam incondicionalmente. Orgulho de ser uma mulher queer. Orgulho de ser eu. Ninguém nunca vai tirar o meu direito de amar e ser feliz. Boa sorte para quem tentar”, escreveu na publicação.