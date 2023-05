Eliezer confessa preocupação com dores frequentes da filha: ‘Não é normal’

Lua Di Felice, de um mês, é fruto do relacionamento do ex-BBB com a influenciadora Viih Tube

Reprodução/Intagram/eliezer Eliezer disse que ele e Viih Tube estão fazendo testes para descobrir o motivo das cólicas de Lua



O ex-BBB Eliezer disse que ele e a influenciadora Viih Tube estão fazendo vários testes para tentar descobrir o que está causando as frequentes cólicas na filha do casal, Lua Di Felice. Na madrugada desta terça-feira, 30, o empresário fez um post nas redes sociais mostrando que estava acordado e explicou: “Noite bem difícil, estamos desde às 20h tentando fazer a Lua dormir e nada. Muito choro que nem peito está acalmando”. Nesta manhã, o pai de primeira viagem fez um novo desabafo: “Estamos fazendo vários testes para tentar identificar a razão das cólicas da Lua. Semana passada, por exemplo, tiramos todo o leite da alimentação da Viih para ver se parava as cólicas e nada. Estamos preocupados porque acho que não é normal todo dia ter crise de cólica. Ontem ela foi dormir com cólica e hoje acordou com cólica”.

A primeira filha do casal chegou ao mundo no último dia 9 de abril. Desde então, eles têm exposto nas redes sociais a nova rotina com Lua. No último final de semana, por exemplo, os ex-BBB’s tornaram público que ainda não retomaram a rotina sexual. Com a repercussão, Eliezer fez um vídeo falando sobre o assunto e declarou: “Diariamente recebo relatos de maridos que não respeitam o resguardo de suas mulheres, chegando até a forçar as mesmas a ter relações. Muitos não sabem nem o que é puerpério, porque é ‘normal’ o homem ignorar e não se interessar por esse tipo de assunto e isso tem que acabar”.