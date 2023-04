Eliezer se revolta com crítica a tatuagem que fez para Viih Tube e a filha; veja o resultado

Ex-BBB tatuou a digital dele, a da influenciadora e o pezinho de Lua; ele também demonstrou que pensa em ter mais um filho com a parceira e não gostou das insinuações de uma seguidora

Reprodução/Instagram/eliezer Viih Tube ficou emocionada ao ver tatuagem feita por Eliezer



O ex-BBB Eliezer rebateu uma seguidora que criticou a tatuagem que fez em homenagem a Viih Tube e a filha que possuem juntos, Lua Di Felice. Ao mostrar como ficou o resultado final da tatuagem, ele explicou: “Minha digital + digital da Viih = pezinho da Lua”. O influenciador também demonstrou que já pensa em aumentar a família. “[Deixei] espaço para um segundo pé (risos)”, confessou Eli. Quando a influenciadora viu a homenagem feita pelo parceiro, ela caiu no choro e o momento viralizou nas redes sociais – indo parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 25. Enquanto muitas pessoas acharam fofa a surpresa, outras destilaram comentários ácidos. “Primeiro, que brega. Segundo, e quando terminar com ela?”, postou uma pessoa nos stories do Instagram e marcou o ex-BBB.

Incomodado com a atitude da seguidora, Eliezer decidiu responder: “A pessoa me marca para fazer um comentário desse, então faço questão de respondê-la publicamente. Sabemos que muita gente, durante nosso namoro e gravidez, desejou que terminássemos, mas quando temos Deus na frente, Ele sabe de todas as coisas. Se um dia a gente terminar, a Lua não vai deixar de ser minha filha e a Viih não vai deixar de ser a mulher que deu à luz ao maior amor da minha vida, logo, se a gente terminar, isso não muda. É para sempre”, escreveu. “Sobre achar brega, uma pena, eu achei lindo e fiz minha mulher muito feliz, para mim, é o que importa.” No Twitter, muitas pessoas elogiaram a tatuagem. “Quem diria que Eliezer e Viih Tube seriam o casal mais fofo da internet?”, comentou uma pessoa. “Essa tatuagem do Eliezer é uma das coisas mais fofas que já vi”, escreveu outra. “Eu não suportava a Viih Tube e não curtia muito o Eliezer… mas a soma dos dois anulou o ranço. Muito fofos”, acrescentou mais uma.

Essa tatuagem do Eliezer é uma das coisas mais fofas q ja vi pic.twitter.com/c3nTfy3E4C — St. Jacky 🤦🏻‍♀️ (@St_JackyG) April 25, 2023

Quem diria que Eliezer e Viih Tube seriam o casal mais fofo da internet? pic.twitter.com/1ftNVgVFdi — PEDRAO (@Itspedrito) April 25, 2023