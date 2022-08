Eliezer fala de namoro com Viih Tube, questiona sucesso de ‘BBB 22’ e revela: ‘Nunca quis participar’

Em entrevista ao Pânico, o influenciador justificou a diferença de idade entre ele e a namorada: ‘Ela é muito madura para idade dela’

Reprodução/Jovem Pan News Eliezer foi o convidado do programa Pânico desta quinta-feira, 25



Nesta quinta-feira, 25, o programa Pânico recebeu o ex-BBB Eliezer. Em tom de piada, o brother questionou o sucesso da última edição e revelou como foi o seu processo de entrada no reality. “Será que fez sucesso? Nunca assisti ‘Big Brother’, nunca quis participar do ‘Big Brother’, não sabia o que era, fui pela experiência de vida. Uma amiga minha me inscreveu e foi acontecendo, fui participando do processo seletivo e passando. Entrei para viver aquilo lá, sem perspectiva nenhuma do que aconteceria depois. As coisas foram ficando… Um mês, dois meses, de repente estava na final”, contou. Eli esclareceu o possível romance não correspondido entre ele e Vyni durante sua participação no ‘BBB’. ” Eles têm narrativa e contam histórias. Infelizmente, ou felizmente, optaram por contar uma história de uma relação entre eu e o Viny, que na real era um pouco diferente dentro da casa. Minha amizade com o Vyni era a mesma que o PA tinha com o Scooby“, comparou.

Na última semana, Eli assumiu namoro a também ex-BBB Viih Tube. Apesar da diferença de dez anos entre o casal, o influenciador diz que Vitória é madura para a idade. “A gente tem dez anos de diferença, só que a Viih é muito madura para idade dela. A primeira vez que sentei para conversar com ela, falei: ‘Não é possível que você tem 20 anos’. Ela é muito madura, tem muita vivência. Você nunca dá 20 anos para ela, o papo é muito diferente”, afirmou. Eliezer também contou sobre como se habituou à fama e ao dia a dia no ‘Big Brother’. “Você ter que jogar um balde de água, apontar o dedo, você é obrigado a fazer isso, passar por cima do que acredito para estar naquele jogo. Deixa tudo mais difícil. Nunca quis ser famoso, essa parte da fama não me deslumbra”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Eliezer: