Luísa Sonza reclama de carreira de artista e internauta responde: ‘Tem bastante vaga para operadora de caixa’

Em resposta à cantora Marina Sena nas redes sociais, a ex de Vitão desabafou sobre sua vida profissional: ‘Ser artista pop é uma desgraça, sinceramente’

Reprodução/Instagram/luisasonza Comentário da gaúcha no Twitter foi motivo de críticas entre usuários



Nesta terça-feira, 23, a cantora Luísa Sonza deu o que falar nas redes sociais. Pelo Twitter, ela compartilhou sua experiência pessoal em uma postagem da também cantora Marina Sena, que se queixava das críticas que recebe pela sua voz e performance nos shows. “Ser artista pop é uma desgraça, sinceramente”, desabafou a dona do sucesso “Penhasco”. O comentário da gaúcha caiu mal entre os internautas, que compararam a carreira da artista com minas de carvão e sugeriram que Sonza se candidatasse para vagas de emprego em supermercados e entrega de panfletos nas ruas. “Vai abrir um atacado aqui perto de casa, vai ter bastante vaga para operadora de caixa, manda teu currículo”, disse um usuário. Alguns fãs ainda avaliaram o comentário da artista como soberba e questionaram se ela de fato é uma artista pop. Em entrevista à Jovem Pan nesta semana, Luísa Sonza comentou sobre os efeitos que seus comentários e ações têm nas redes sociais e afirmou não se abalar com a opinião de terceiros. “Não importa nada e ninguém, o que importa é o que eu sinto dentro de mim e o que eu quero passar para as pessoas. Eu acredito em um propósito. Eu comecei a trabalhar com música aos 7 anos de idade, trabalhei 10 anos numa banda de casamento, eu não sei não fazer isso. Você acha que alguém que eu nem conheço e que eu nunca vi na minha vida falar alguma coisa de mim vai me parar?”, questionou.

Vai abrir um atacadão aqui perto de casa, vai ter bastante vaga pra operadora de caixa, manda teu currículo — Toufofa (@bolofoufos) August 23, 2022

aqui no centro tão aceitando menina pra entregar panfleto — . (@brwndxn) August 23, 2022

E VOCE EH ARTISTA POP DESDE QUANDO https://t.co/5jCRATixYI pic.twitter.com/PM13CHkxCP — g (@jkbdancwr) August 23, 2022

desgraça é acordar 3 da manhã todo dia e enfrentar chuva e vento pra colocar comida na mesa pra não deixar seus filhos passarem fome https://t.co/5ENIJDDbRL — Pedro (@Pedr0zkk) August 23, 2022