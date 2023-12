Eliezer revela que planeja segundo filho com Viih Tube: ‘Teste toda semana’

Ex-BBBs são pais de Lua di Felice e planejam realizar festa para comemorar casamento

Reprodução/Instagram/@viihtube Viih Tube e Eliezer são pais de Lua di Felice



O influenciador Eliezer revelou que planeja ter segundo filho com Viih Tube. Nas redes sociais, ele abriu uma caixa de perguntas para seus seguidores, que questionaram sobre o possível aumento de membros da família. Atualmente, os ex-BBBs estão casados, moram juntos e são pais de Lua di Felice, de 8 meses. “Tem muita coisa que a gente não mostra aqui. Mas a Viih faz teste de gravidez de farmácia toda semana praticamente”, destacou. A família de Viih Tube parece estar em sintonia com o desejo da atriz de engravidar. Eliezer contou que, no Natal, o pai de Viih a presenteou com um teste de gravidez. O ex-BBB afirmou que ele e a esposa planejam realizar uma festa em breve para celebrar o casamento do casal, que aconteceu poucos dias antes do nascimento de Lua. Os dois se conheceram após participarem de edições distintas do reality show Big Brother Brasil.