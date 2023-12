MC Mirella rebate críticas por divulgação de jogo de azar durante parto da filha: ‘Podem me ignorar’

‘Minha vida é um livro aberto’, declarou influenciadora sobre ter detalhado a reta final de sua gravidez

Reprodução/Instagram/@xbadmix MC Mirella e Dynho Alves são pais de Serena



A cantora MC Mirella se pronunciou após se envolver em polêmicas no dia do parto de sua filha com Dynho Alves. Nas redes sociais, a funkeira ficou entre os assuntos mais comentados do dia 26 de dezembro após divulgar jogos de azar na preparação do parto de seu bebê, em São Paulo. Enquanto publicou stories detalhando o nascimento do neném, a influenciadora interrompeu a sequência com um vídeo anterior, também na maternidade, onde falava sobre uma plataforma de apostas para os seguidores. “É o meu jeito. Se você não gosta, tudo bem… Podem me ignorar. Sei que muitas pessoas não estão acostumadas com esse tipo de coisa, tem gente que não me conhece, não me acompanhava”, declarou. “Não vejo problema em trabalhar, não estou morrendo. Esse é meu jeito, eu sou assim, minha vida é um livro aberto, eu posto tudo do meu dia a dia, do meu cotidiano, pra mim não é nenhum problema trabalhar daqui ou de lá”, disse.