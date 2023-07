Em meio à disputa por herança de Gugu, Rose Miriam manda recado para o filho ao vê-lo no SBT

João Augusto esteve na emissora em que o pai trabalhou na última quinta-feira, 6, e disse que se emocionou

Reprodução/Instagram/joaoaugustoliberato João Augusto visitou o SBT na última quinta-feira, 6



A médica Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador Gugu Liberato, mandou um recado para seu primogênito, João Augusto, após ele postar fotos de uma visita que fez ao SBT. “Meu filho querido e grande paixão na minha vida, eu desejo incondicionalmente que você seja uma pessoa sempre feliz em todos os aspectos da vida. Mamãe ficou muito feliz e emocionada por saber que você caminhou pelo mesmo caminho que o papai, tão alegremente caminhou em direção ao palco onde sempre foi recebido com amor e carinho por todos. Filho, o papai nasceu profissionalmente e deu os seus primeiros passos nessa grande e respeitada SBT, idealizada e criada pelo grande homem Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, amado e respeitado pelo nosso lindo Brasil”, escreveu Rose em um post no Instagram. Ela também declarou que torce para que o filho siga os passos de Gugu. “Que Deus te abençoe, João, iluminando os seus caminhos. Saiba que além de um exímio administrador de empresa, que aliás está estudando para isso, que seja um grande apresentador de televisão, tão grande como o papai, o nosso eterno Gugu Liberato.”

João visitou o SBT, emissora na qual Gugu fez sucesso comandando o “Domingo Legal”, na última quinta-feira, 6. “Tive o prazer imenso de visitar o SBT depois de muitos anos! Esse foi o lugar onde meu pai foi recebido e tratado como uma família, e construiu grande parte do seu legado. Adorei conhecer você, Patrícia Abravanel! Você é muito simpática! Me emocionei muito e me senti em casa. Me fez muito bem estar ali. Silvio Santos foi uma das pessoas mais importantes para a vida e carreira do meu pai. Sei que os dois compartilhavam um respeito mútuo e muito grande. Essa visita me fez lembrar de muitos momentos que vivi ao lado do meu pai, e eu só tenho a agradecer. Para todos da produção, muito obrigado! Foi muito legal ver que todos se lembravam de mim e que amam muito meu pai”, escreveu o filho mais velho do apresentador nas redes sociais. Gugu morreu em novembro de 2019 vítima de um acidente doméstico. Em testamento, ele deixou 75% dos bens para João, Marina e Sofia, seus filhos, e os outros 25% para cinco sobrinhos. Rose Miriam não foi citada e entrou na Justiça alegando que tinha uma união estável com o apresentador. Nessa disputa, as gêmeas ficaram a favor da mãe e João contra.

