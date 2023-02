Em prisão domiciliar, estrela de ‘As Visões da Raven’ alega insanidade antes de julgamento

Orlando Brown, que interpretava Eddie no seriado da Disney, foi detido em dezembro por violência doméstica

Reprodução/Disney Channel Orlando Brown viveu Eddie em 'As Visões da Raven'



O ator Orlando Brown, que ficou conhecido por interpretar Eddie no seriado “As Visões da Raven”, entrou com uma alegação atestando insanidade mental antes de ser julgado em Ohio, nos Estados Unidos. Ex-estrela da Disney, o artista foi preso em dezembro do ano passado acusado de violência doméstica. Ele foi liberado após pagar uma fiança de US$ 25 mil, mas segue em prisão domiciliar. De acordo com o TMZ, o advogado do artista solicitou uma avaliação mental para ver se seu cliente está apto para o julgamento. Caso ateste insanidade, Brown, que atualmente tem 35 anos, pode ser inocentado. A prisão aconteceu após policiais serem acionados para apartar uma briga entre dois homens. A suposta vítima, um amigo do ator com quem ele estaria dividindo casa, disse à polícia que Brown o atacou de maneira ameaçadora com uma faca e um martelo. A briga teria começado após o ator perder um papel que seu amigo havia conseguido para ele no cinema. Em 2018, o artista também teve problemas com a polícia. Na ocasião, ele teria sido detido por roubo, posse de drogas e desacato a um funcionário público.