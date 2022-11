Zac Efron surge de nova aparência e assusta fãs: ‘Parece o príncipe do Shrek’

Ator passou por transformação corporal e mudou o corte de cabelo para interpretar o lutador Kevin von Erich em cinebiografia

Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Zac Efron afirmou que acidente na mandíbula alterou sua aparência



Novas imagens do ator Zac Efron chocaram os fãs ao redor do mundo. Nas capturas, o ex-Disney aparece irreconhecível, com aspecto físico de fisiculturista e um corte de cabelo em formato de tigela, esbanjando uma franja na metade da testa. Em um comentário nas redes sociais, um fã brincou: “Vou para as ruas protestar pela volta da beleza do Zac Efron, gente, não é possível”. “O Zac Efron ter ficado feio foi um dos maiores absurdos que essa humanidade já viu”, opinou outro. O ator ainda foi comparado a personagens de desenhos animados, como o Lorde Farquaad e He-Man, além de figuras como Theo Becker. “Parece aquele príncipe do Shrek“, disse um internauta. O artista mudou o visual para viver o lutador Kevin Von Erich nos cinemas, na cinebiografia “The Iron Claw”, que tem data de estreia prevista para o próximo ano. Além da mudança corporal e o novo visual dos fios, Zac Efron havia preocupado fãs ao aparecer com o rosto com formato diferente e a boca mais carnuda. Em entrevista à revista estadunidense “Men’s Health”, o astro de “High School Musical” negou ter passado por procedimentos estéticos e afirmou que a mudança veio após quebrar a mandíbula em um acidente doméstico.

Confira a repercussão nas redes:

vou p ruas protestar pela volta da boniteza do zac efron gente não e possível https://t.co/8WogROIaaH pic.twitter.com/U92uijyUC3 — Maria Luiza (@maluronchi) November 2, 2022

O Zac Efron ter ficado feio foi um dos maiores absurdos que essa humanidade já viu pic.twitter.com/HVu5kP2xFF — iClaquete 🎬 (@iClaquete) November 2, 2022