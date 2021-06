Em seu aniversário, Chico Buarque recebe presente e vai a ato contra Bolsonaro

Músico ganhou um álbum com releituras de onze canções gravado pelo flautista e saxofonista Alexandre Caldi

No dia em que completa 77 anos de idade, o músico Chico Buarque recebeu um presente do flautista e saxofonista Alexandre Caldi, que, ao lado do Quarteto Metacústico, gravou o álbum “Buarqueanas”, com 11 releituras de canções de Buarque. O material foi produzido pela gravadora Biscoito Fino e disponibilizado no Youtube e em plataformas digitais. Além disso, o aniversário de Buarque ficou marcado por sua participação nos protestos contra o o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A participação do músico foi registrada em ato realizado neste sábado no Rio de Janeiro. Além dele, outros famosos também estavam nas manifestações, como Malu Mader e Samantha Schmutz, que polemizou ao cobrar posicionamento de colegas como a atriz Juliana Paes.