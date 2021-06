Taylor Swift comemora 15 anos de carreira; relembre a discografia

Cantora norte-americana, que despontou com o single ‘Tim McGraw’, dedica-se agora o relançamento de seus álbuns mais antigos

Reprodução/Instagram A cantora norte-americana Taylor Swift lançou oito álbuns de estúdio ao longo dos 15 anos de carreira



Faz 15 anos que a cantora pop Taylor Swift estreou no mundo da música com o lançamento do single “Tim McGraw”. A canção com pegada country fez sucesso logo de cara, mas ninguém ainda imaginava o fenômeno que a artista norte-americana nascida em West Reading, Pensilvânia, se tornaria. Hoje, com nove discos de estúdio, uma fortuna avaliada em US$ 360 milhões (R$ 1,8 bilhão) e dez estatuetas do Grammy na estante — além de dezenas de outros lauréis, como o American Music Awards e Billboard Music Awards), Taylor é um nome mais do que consolidado na indústria fonográfica.

O maior sucesso da carreira foi o álbum 1989, de 2014, que se tornou disco de platina no Brasil (mais de 80 mil cópias vendidas) e teve 10,4 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo. A cantora agora está voltada para o relançamento dos discos mais antigos, a fim de se tornar proprietária do seu catálogo mais antigo. O primeiro foi Fearless, gravado em 2008 e relançado no último dia 9 de abril com o acréscimo de seis canções. O próximo será Red. A nova edição do CD de 2012 chegará às lojas e plataformas de streaming em 19 de novembro. “Será a primeira vez que vocês ouvirão as 30 músicas que deveriam estar em Red. E uma delas tem dez minutos”, anunciou a artista. “Musicalmente e liricamente, Red se parece uma pessoa com o coração partido. Estava em todo lugar, um mosaico fragmentado de sentimentos que, de alguma forma, se encaixaram no final. Feliz, livre, confuso, solitário, devastado, eufórico, selvagem e torturado por memórias do passado”, explicou.

Relembre a discografia de Taylor Swift:

Taylor Swift (2006)

Fearless (2008)

Speak Now (2010)

Red (2012)

1989 (2014)

Reputation (2017)

Lover (2019)

Folklore (2020)

Evermore (2020)

Veja o videoclipe da canção “Tim McGraw”: