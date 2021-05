Emma Thompson conta por que Príncipe William se negou a dar um beijo nela

Atriz, que está no elenco de ‘Cruella’, disse que é fã do futuro rei já escreveu uma carta para ele

Divulgação/Reprodução/Instagram/dukeandduchessofcambridge/28.05.2021 Emma Thompson contou que é uma grande fã do Príncipe William



A atriz Emma Thompson revelou que já pediu para “beijar” o Príncipe William, mas ele disse que era melhor não. Fã do membro da realeza, ela afirmou que isso não a abalou e que depois do ocorrido ainda escreveu uma carta para o futuro rei. O encontro aconteceu em 2018 durante um evento em Londres no qual a atriz recebeu o título de Dama Comandante da Ordem do Império Britânico. “O príncipe William foi absolutamente fantástico. Eu escrevi para ele uma carta de fã depois. Seu rosto e linguagem corporal, tão gentil e generoso com cada pessoa. Eu o conheço desde que ele era pequeno. Sempre gostei dele. Eu não conseguia acreditar o quão alto ele ficou. Eu disse: ‘Acho melhor eu não te beijar’. E ele falou: ‘Provavelmente, é melhor não’. Perguntei algo sobre ele e ele me disse: ‘Por favor, pare de falar sobre mim, é sobre você’. Que homem bom”, contou a atriz durante participação no “The Jonathan Ross Show”. A atração vai ao sábado, 29, mas as informações foram adiantadas pelo jornal britânico Daily Mail. Emma Thompson é a co-estrela do filme “Cruella”, que estreia nesta sexta-feira, 28, no Disney+ pelo Premier Access. Emma Stone, que vive a vilã de “101 Dálmatas” não poupou elogios a sua parceira de cena. “Sou uma grande fã de Emma Thompson desde sempre. Eu sabia que me apaixonaria por ela e, então, ela apareceu com louvor e o oposto dessa personagem que é uma narcisista completa, uma mulher brutal. Emma é uma verdadeira alegria dentro e fora da tela”, afirmou a protagonista.