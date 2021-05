Lexa é internada e passa por por cirurgia de emergência em São Paulo

Cantora está bem, mas vai continuar no hospital nos próximos dias; saiba detalhes do que aconteceu

Reprodução/Instagram/lexa/27.05.2021 Lexa teve um sangramento e precisou fazer cirurgia nas amigadalas e no septo nasal



A cantora Lexa passou por um susto na última quarta-feira, 26, pois precisou ser internada no Hospital São Luiz, em São Paulo, e passar por uma cirurgia de emergência. Por meio de sua assessoria de imprensa, a artista tranquilizou os fãs e agradeceu o apoio que tem recebido. Em nota enviada à Jovem Pan, ela explicou o que aconteceu: “Primeiramente não foi nada estético, foi uma emergência de saúde. Sangramento nasal e obscesso amigdaliano. Tenho um desvio de septo e carne esponjosa horríveis. Sou asmática e sofro com a amigdalite. Tive sangramento e operei. Agora, estou em recuperação. Obrigada pelas palavras de carinho, mas por hora não consigo falar”. Segundo informa o boletim médico, a operação “foi bem-sucedida”, mas Lexa ainda deve permanecer no hospital nos próximos dias para se recuperar do procedimento cirúrgico realizado nas amigadalas e no septo nasal. “A cirurgia foi realizada sob anestesia geral sem intercorrências, porém é um procedimento muito doloroso e [Lexa] deverá ter alta médica nos próximos dias”, informou a nota divulgada pelo hospital.