Shows da Taylor Swift em São Paulo: Saiba o que levar, o que não levar e a previsão do tempo para final de semana

Com distribuição gratuita de água, organização do evento indicou o uso de tênis e capa de chuva nas apresentações da ‘The Eras Tour’ na capital paulista

Michael Tran / AFP Taylor Swift se apresenta em São Paulo neste final de semana



A cantora Taylor Swift se apresenta nos dias 24, 25 e 26 de novembro, em São Paulo, no Allianz Parque. Para se programar, a empresa organizadora, T4F, especificou o que pode ou não ser levado no evento. Após a morte de Ana Clara Benevides no show da ”The Eras Tour” no Rio de Janeiro, mudanças foram feitas para segurança e bem-estar do público. Agora, a água será distribuída gratuitamente em todas as filas de diferentes acessos no entorno do Allianz Parque. Os fãs podem entrar com água no estádio, desde que lacradas, em copos plásticos ou garrafas plásticas flexíveis; materiais em metal, alumínio ou garrafas térmicas não são permitidos. Os alimentos industrializados lacrados e carregador portátil também foram liberados pela produção do show de Taylor Swift. Não será permitida a entrada de câmeras ou filmadoras profissionais, guarda-chuva, bastão de fotos, objetos de vidro, cigarros eletrônicos, jornais e livros.

Nesta semana, a Defesa Civil emitiu uma nota alertando para a possibilidade de fortes chuvas na cidade de São Paulo durante o final de semana. Com mínima de 15ºC e máxima de 21ºC, a sexta-feira na capital paulista terá nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a noite. No sábado, a mínima será de 14ºC, enquanto a máxima não passa dos 18ºC; a previsão para chuva no horário do show de Taylor Swift permanece. O domingo, último dia de apresentações da loirinha no Brasil, deve ter mínima de 15ºC e máxima de 19ºC, com chuvas isoladas pela cidade. Os dados de previsão do tempo são do Inmet (Instituto Nacional de Metereologia). A organização da ”The Eras Tour” no Brasil orientou para o uso de tênis e capa de chuva nos shows.