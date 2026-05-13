Entenda doença que afastou Diogo Nogueira dos palcos

O cantor foi internado e precisou cancelar a agenda de shows após o diagnóstico, que o deixou temporariamente impossibilitado de usar a voz em apresentações musicais

Reprodução/Instagram/@diogo_nogueira A doença pode provocar rouquidão, dor, tosse, irritação e até perda temporária da voz.



O cantor Diogo Nogueira precisou cancelar os shows programados para os próximos dias após ser diagnosticado com laringite bacteriana grave. A informação foi divulgada pela equipe do artista por meio de comunicado oficial.

Segundo a nota, o sambista está em tratamento hospitalar e foi orientado pelos médicos a interromper temporariamente o uso da voz.

“Informamos que Diogo Nogueira não poderá realizar os shows programados para os próximos dias, em razão de um quadro de laringite bacteriana grave, que está sendo tratado em ambiente hospitalar, impossibilitando temporariamente o uso de sua voz para apresentações musicais”, informou a equipe do cantor em post nas redes sociais.

A assessoria também afirmou que a decisão foi tomada para garantir a recuperação completa do artista. “Lamentamos e agradecemos a compreensão e o apoio do público, reforçando que a decisão foi tomada por orientação médica, visando a plena recuperação do cantor”, conclui a nota.

O que é a laringite bacteriana?

A laringite é uma inflamação na laringe, região localizada na garganta onde estão as cordas vocais. A doença pode provocar rouquidão, dor, tosse, irritação e até perda temporária da voz.

De acordo com o Manual MSD, livro de consulta para profissionais da saúde, a laringite pode ser aguda, quando dura cerca de uma semana, ou crônica, quando os sintomas persistem por mais de três semanas.

A forma aguda é mais frequentemente causada por infecções virais do trato respiratório superior. Já os casos bacterianos, como o enfrentado por Diogo Nogueira, são menos comuns e podem surgir como infecção secundária após uma doença viral.

Além das infecções, a laringite também pode estar relacionada a bronquite, pneumonia, gripe, coqueluche, sarampo e difteria. O uso excessivo da voz, especialmente em profissionais que cantam ou falam por longos períodos, também é um fator de risco importante.

Agenda de shows

Diogo estava viajando o Brasil com a turnê Infinito Samba, projeto que celebra seus 20 anos de carreira na música. O espetáculo reúne sucessos que marcaram sua trajetória, além de músicas autorais e clássicos do samba.

Na agenda do artista estavam previstas apresentações em cidades como Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro, mas ainda não foi confirmado oficialmente quais datas serão mantidas, adiadas ou canceladas.

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*Com informações do Estadão Conteúdo