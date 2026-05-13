Anvisa adia para 15 de maio votação sobre suspenção de produtos Ypê

A deliberação sobre o recurso apresentado pela marca estava prevista para esta quarta-feira (13)

Rafa Neddermeyer / Agência Brasil Fachada do prédio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adiou para o dia 15 de maio a votação sobre a suspenção de produtos de limpeza da marca Ypê. A deliberação, inicialmente, seria feita nesta quarta-feira (13). O diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, informou em uma reunião do órgão, transmitida no Youtube, a decisão. “O tema retornará para a avaliação e deliberação deste colegiado na próxima sexta-feira”, esclareceu. Com isso, os produtos ainda seguem liberados.

A Ypê apresentou no dia 7 de maio um recurso perante a Anvisa contra a decisão que determina a retirada de produtos por possível contaminação, e suspendeu a decisão da agência. “Com este recurso, a proibição de fabricar e comercializar produtos das categorias lava-louça concentrado, lava-roupa líquido e desinfetantes teve seus efeitos automaticamente suspensos até novo pronunciamento da agência”, disse a empresa, em nota compartilhada nas redes sociais.

Em nota, a Anvisa esclareceu que “mantém a avaliação técnica do risco sanitário na linha de fabricação dos produtos da marca Ypê, fabricados pela empresa Química Amparo”, e reforçou que, como a “empresa apresentou recurso contra a Resolução 1.834/2026, as ações determinadas pela Anvisa estão sob efeito suspensivo até o julgamento pela Diretoria Colegiada da Anvisa, previsto para ocorrer nos próximos dias.”

Apesar do efeito suspensivo, a Anvisa “recomenda que os consumidores não usem os produtos indicados, por segurança.”

Suspensão dos produtos

Na quinta-feira (07), a Anvisa determinou a retirada de lotes de produtos de limpeza da marca Ypê. A decisão, que também suspende a fabricação, a distribuição, a comercialização e o uso dos itens, afeta detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes. A restrição é válida para todos os produtos especificados cujos lotes terminem com o número 1.

A medida foi tomada após uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e pela Vigilância Sanitária municipal. Durante a fiscalização, os órgãos identificaram o descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação.