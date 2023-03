Equipe de José Mayer esclarece se ator foi internado após ter surto psicótico

Ex-galã da Globo está na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, e ainda não tem previsão de alta

Reprodução/Instagram/josemayerarte José Mayer está internado no Rio de Janeiro em decorrência de uma doença autoimune



A equipe do ator José Mayer esclareceu o motivo da sua internação na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Em nota, a assessoria de imprensa do ex-galã da Globo negou que ele foi levado ao hospital após um episódio de surto psicótico. “Esclarecemos que o ator segue internado em razão do extenso protocolo de tratamento da doença autoimune que o acometeu. Seu estado de saúde é estável e ainda não há previsão de alta”, diz o comunicado. O artista possui uma doença autoimune que afeta os vasos sanguíneos dos rins, das vias respiratórias e dos pulmões. O posicionamento da assessoria ocorreu após o colunista Leo Dias divulgar que a atual internação do ator está relacionada a um suposto surto. Na publicação do Metrópoles, foi descrito que José teria destratado verbalmente os funcionários do hospital e tentado fugir do local. Além de apresentar um comportamento supostamente agressivo, o artista também estaria agindo como se estivesse no teatro apresentando uma peça dramática. Ele também teria falado que estava sendo vigiado por câmeras do “BBB”. A equipe do ator não confirmou essas informações e declarou: “Pedimos respeito ao ator, aos seus familiares e fãs”. José está longe da TV há seis anos e seu contrato com a Globo foi encerrado em 2018.