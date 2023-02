Internado, José Mayer fala sobre seu estado de saúde e agradece apoio

Ex-galã da Globo foi parar no CTI após ter um sangramento no pulmão; ele segue fazendo exames

Reprodução/Instagram/josemayerarte José Mayer, ex-galã da Globo, está longe da TV desde 2017



O ator José Mayer falou sobre seu estado de saúde após ser internado no último sábado, 18, na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, para tratar um problema de pulmão. O artista permanece no hospital realizando exames e ainda não sabe ao certo quando receberá alta. Em um áudio enviado ao “Balanço Geral”, da Record TV, o ex-galã da Globo declarou: “Estou muito melhor. Estou aqui na fase final da minha retífica, e bem melhor. Tenho a impressão que sairei daqui renovado, como um velho Ford bigode, com bimbelas e parafusetas novas, uma calota prateada e com uma nova chance de prolongar a vida boa que tenho tido com minha família e meus amigos por um bom tempo”. Desde que a internação se tornou pública, o ator tem recebido muitas mensagens de apoio de fãs e famosos como os atores Ary Fontoura e Vera Holtz.

“Aproveito para agradecer também, não só o carinho do público quando alcancei um certo número no Instagram, mas a imensa onda de carinho e de amor que recebi por conta dessa internação de revisão de saúde”, falou o artista, que atualmente possui 580 mil seguidores na rede social. José precisou ficar no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) após apresentar um sangramento no pulmão. Ele possui uma doença autoimune que atinge os vasos sanguíneos dos rins, das vias respiratórias e dos pulmões. O ator, que foi galã de várias novelas do horário nobre da Globo, está longe da TV desde 2017. Ele foi afastado após ser acusado de assédio moral e sexual por uma figurinista que trabalhava na emissora carioca. Em suas redes sociais, o artista tem mostrado que atualmente leva uma vida mais pacata no campo.