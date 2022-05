Erasmo Viana se pronuncia após a ex, Gabriela Pugliesi, anunciar gravidez: ‘Me pegou de surpresa’

Ex-Fazenda falou que ficou feliz pela influenciadora, pois sabe o quanto ela sonhava em ser mãe

Reprodução/Instagram/erasmo Erasmo Viana disse que ficou feliz ao saber da gravidez de Gabriela Pugliesi



O modelo Erasmo Viana se manifestou após sua ex-mulher, a influenciadora Gabriela Pugliesi, anunciar que está grávida do seu primeiro filho. Ao dar a notícia, a musa fitness falou do seu sonho de ser mãe e das tentativas frustradas de engravidar quando ainda estava com Erasmo. Atualmente, Pugliesi namora com o artista plástico Túlio Deck, que é o pai do filho que ela está esperando. O ex-participante de “A Fazenda 13” disse que ficou sabendo da notícia ao ver que na última segunda-feira, 9, o número de visualizações dos seus stories triplicou. “Engajamento está cada vez mais difícil, então pensei: ‘Alguma coisa esse povo está curioso para ver no meu Instagram’. Obviamente foi por causa da notícia da gravidez da Gabriela que, de verdade, me pegou de surpresa”, afirmou Erasmo.

O ex-marido de Pugliesi disse que ficou “muito feliz por ela”. “Independente de qualquer coisa, dela ter ficado com mágoa, de eu ter ficado, sempre torci para que ela pudesse realizar esse sonho porque eu sei o quanto ela queria”, comentou. “Acho que ela merece tudo o que ela está vivendo agora, ela merece ter essa família que ela tanto sonhou e eu estou aqui torcendo para que o bebê venha com muita saúde”, concluiu o ex-Fazenda. Em um vídeo no Instagram, Pugliesi disse que conseguiu engravidar sem fazer nenhum tipo de tratamento. “Até o ano passado, eu estava em uma outra relação. Eu tentei engravidar com todos os tratamentos que existem, tomando hormônios sem pausa por mais de um ano, fiz indução de ovulação, fiz inseminação artificial, estava indo para uma terceira fase, mas me separei antes. Foi uma fase muito pesada para mim”, contou a influenciadora. “Um ano depois, estou grávida do homem da minha vida sem nenhum tratamento, sem planejar, sem tentar. Aconteceu da forma mais natural possível.”