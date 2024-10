Esposa de Malvino Salvador revela de qual atriz sente ciúmes

Durante a conversa, Kyra Gracie revelou que, em algumas ocasiões, preferia desligar a televisão quando seu marido gravava cenas românticas

Kyra Gracie, esposa do ator Malvino Salvador, compartilhou em uma recente participação no programa “Sabadou com Virginia”, do SBT, que a atriz que mais despertou seu ciúme foi a Cleo Pires. Durante a conversa, a atleta revelou que, em algumas ocasiões, preferia desligar a televisão quando Malvino contracenava com Cleo, especialmente em produções como a novela “Haja Coração” e nos filmes “Qualquer Gato Vira-Lata”. “Mas a que eu mais tive ciúmes, inclusive, hoje ela é nossa amiga… Ela é maravilhosa, e quando ela tava fazendo par romântico com Malvino, eu desligava a TV”, disse. O casal tem três filhos: Ayra, de 10 anos, Kyara, de 7, e Rayan, de 3.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA