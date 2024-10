Após título em Pequim, Alcaraz recupera 2ª posição no ranking da ATP

O brasileiro mais bem colocado na lista é Thiago Monteiro, na 77ª posição; outro representante do país no Top 100, Thiago Wild é o número 88

A maioria dos jogadores do Top 20 participa nesta semana do Masters 1000 de Xangai



Com o título do ATP 500 de Pequim na semana passada, o tenista Carlos Alcaraz voltou a ser o número 2 do mundo, atrás do italiano Jannik Sinner, finalista do torneio na capital chinesa, de acordo com o ranking do circuito masculino publicado nesta segunda-feira (7). Alcaraz ultrapassou na classificação o alemão Alexander Zverev, ausente em Pequim, que caiu para a terceira posição, à frente do sérvio Novak Djokovic (N.4), que também não participou do torneio.

A maioria dos jogadores do Top 20 participa nesta semana do Masters 1000 de Xangai, embora os primeiros do ranking não tenham muitos pontos a defender, já que Sinner e Alcaraz foram eliminados nas oitavas de final no ano passado e Zverev e Djokovic não jogaram.

A edição de 2023 do torneio foi vencida pelo polonês Hubert Hurkacz (N.8), fora este ano por lesão, o que significa que ele perderá os pontos somados no ano passado e deixará o Top 10 na próxima publicação do ranking. O brasileiro mais bem colocado na lista é Thiago Monteiro, na 77ª posição. Outro representante do país no Top 100, Thiago Wild é o número 88.

Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira (7):

1. Jannik Sinner (ITA) 11.010 pontos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 7.010 (+1)

3. Alexander Zverev (ALE) 6.705 (-1)

4. Novak Djokovic (SRV) 5.560

5. Daniil Medvedev (RUS) 5.375

6. Andrey Rublev (RUS) 4.700

7. Taylor Fritz (EUA) 4.060

8. Hubert Hurkacz (POL) 4.060

9. Casper Ruud (NOR) 3.965

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.840

11. Alex De Miñaur (AUS) 3.620

12. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.390

13. Tommy Paul (EUA) 3.045

14. Holger Rune (DIN) 2.935

15. Ugo Humbert (FRA) 2.645 (+4)

16. Ben Shelton (EUA) 2.580 (+1)

17. Frances Tiafoe (EUA) 2.560 (-2)

18. Lorenzo Musetti (ITA) 2.425

19. Sebastian Korda (EUA) 2.380 (-3)

20. Jack Draper (GBR) 2.340

…

77. Thiago Monteiro (BRA) 736 (-2)

88. Thiago Seyboth Wild (BRA) 656 (-1)

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes