‘Estou sem chão, devastado’, afirma filho de Rita Lee após morte da cantora

João Lee afirmou que está com o coração partido; Beto Lee e Antônio Lee também fizeram homenagens a artista, que morreu aos 75 anos

Reprodução/Instagram/ joaoleemusic João Lee lamentou nas redes sociais a morte da mãe, Rita Lee



João Lee, filho da cantora Rita Lee, expôs sua tristeza após a morte da mãe. “Estou sem chão. Arrasado. Devastado. Coração partido. Te amo para sempre”, escreveu o produtor e DJ nas redes sociais. Ele também fez uma homenagem a artista nos stories do Instagram. “Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo. Sempre conversamos sobre o quão terrivelmente importante é escolher bem seus heróis. São eles que moldam as nossas vidas, o nosso comportamento e quem somos. Precisamos pensar e escolher com muito cuidado. Se você quiser ter uma noção de quem uma pessoa é, ou vai ser, pergunte a ela quem são seus heróis. Grandes chances de que, em algum momento de sua vida, essa pessoa vai se parecer com seu/sua herói/heroína. É inevitável. E você é, e sempre foi, a minha heroína. Sim, você é genial, talentosa, divertida, inteligente, linda, bem sucedida, realizou e fez muitas coisas durante a vida”, escreveu. “Você é minha heroína pela maneira de se comportar, dia após dia, mês após mês, ano após ano, com tanta dignidade e honestidade. A admiração que tenho por você é infinita. Sempre foi. Que honra e privilégio ser seu filho.”

O filho de Rita definiu a mãe como uma pessoa “foda”: “Você é, sim, a rainha dessa porra toda. O mundo perdeu uma das pessoas mais únicas e incríveis que já existiu. Eu perdi a minha mãe. Mas você é eterna. Seu legado, sua história e sua arte viverão para sempre”. Beto Lee também homenageou a mãe. Ao postar uma foto da mãe na juventude, ele escreveu: “Te amo para sempre. Uma grande parte de mim morreu hoje”. Antônio Lee, também filho de Rita, declarou: “Oh, mamassita… I love you so [eu te amo tanto, em português]. Esperando você me visitar nos meus sonhos para continuar as nossas longas conversas sobre o universo. Minha mamãe, obrigado”. A eterna rainha do rock brasileiro morreu aos 75 anos na noite desta segunda-feira, 8. Ela estava em sua residência, em São Paulo, “cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, informou o comunicado divulgado nesta terça-feira, 9, nas redes sociais da artista. O velório vai acontecer na quarta-feira, 10, no Planetário do Parque Ibirapuera e será aberto ao público das 10h às 17h. “De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular”, especificou a nota. A causa da morte não foi divulgada.

