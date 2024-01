Evaristo Costa recebe alta após ficar cinco dias internado no Reino Unido: ‘Chegou a hora de dar tchau’

Em um post nas redes sociais, jornalista disse que ainda não está totalmente curado, mas vai continuar o tratamento em casa

Reprodução/Instagram/@evaristocostaoficial Evaristo Costa estava internado por causa de complicações da Doença de Crohn



O jornalista Evaristo Costa recebeu alta nesta quarta-feira, 17, após passar cinco dias internado no Reino Unido devido a complicações da Doença de Crohn, uma doença inflamatória crônica que afeta o sistema digestivo, e a qual ele foi diagnosticado há quatro anos. Durante o tempo que esteve no hospital, Evaristo compartilhou sua rotina no Instagram durante sua internação e explicou aos seguidores sobre seu diagnóstico. Agora, ele continuará o tratamento em casa, utilizando antibióticos via oral. “Chegou a hora de dar tchau! A ALTA veio. Não estou saindo com a infecção totalmente controlada segundo os últimos exames, mas seguirei o tratamento de casa com antibióticos via oral”, explicou em uma publicação. “Obrigado por todas as mensagens de carinho, apoio, orações… Obrigado por me fazer companhia por esses seis dias de internação”. A notícia da alta de Evaristo foi comemorada pelos seus seguidores nos comentários da publicação. Em novembro do ano passado, o jornalista também foi hospitalizado por conta de uma infecção de pele na perna, chamada erisipela.

