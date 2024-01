Morre aos 94 anos Helcio Nunan Macedo, ex-técnico e jogador da seleção brasileira de vôlei

Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) expressou sua solidariedade aos familiares e decretou luto oficial de três dias

Reprodução/site/CVB/Fernando Robert Hélcio Nunan foi atleta, técnico e dirigente do volêi brasileiro



O ex-técnico e jogador da seleção brasileira de vôlei, Helcio Nunan Macedo, faleceu nesta quarta-feira, 17, aos 94 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com uma carreira marcante no vôlei brasileiro, atuando como técnico e dirigente, Macedo deixou um legado importante para o esporte. Sua atuação como esportista foi fundamental para a evolução da modalidade, sendo parte da história de diversos medalhistas olímpicos. Como jogador, ele integrou a seleção masculina no início da década de 1950, participando do primeiro Campeonato Sul-Americano no ano seguinte. Já como treinador, comandou a seleção feminina do Brasil entre 1965 e 1967. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) expressou sua solidariedade aos familiares e decretou luto oficial de três dias. Além de seu trabalho como técnico, Macedo também ocupou cargos diretivos, como a presidência da Federação Mineira de Vôlei e a supervisão das seleções de base na CBV. A entidade destacou a preocupação de Macedo com o desenvolvimento dos jovens talentos, ressaltando que seu objetivo não era apenas formar atletas, mas também cidadãos.