Ewan McGregor virá ao Brasil pela primeira vez para evento em maio

Reprodução Ator participará do Geek Nation Brasil, que acontecerá em São Paulo



O ator Ewan McGregor participará do Geek Nation Brasil, evento que acontece em maio, em São Paulo. Esta será a primeira vez do ator no país.

Adorado pelo público nerd por viver o jovem Obi-Wan Kenobi, McGregor se prepara para a série do Disney+ sobre o personagem. A produção, prevista para iniciar no segundo semestre deste ano, foi adiada para 2021 após a troca de roteirista.

A expectativa é que o astro de Hollywood dê alguns detalhes sobre a série, além de relembrar os bastidores da trilogia prólogo de “Star Wars”. Os fãs também poderão participar de um meet and greet com o ator no evento.

O Geek Nation Brasil acontecerá do dia 22 ao 24 de maio no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Ainda há ingressos disponíveis no site do evento e os valores vão de R$ 75 (meia) a R$ 225 (VIP).