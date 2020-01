Produção de série com Obi-Wan Kenobi é adiada para 2021

Divulgação Ewan McGregor voltará ao papel de Obi-Wan Kenobi só em 2021



A produção da nova série do universo de “Star Wars”, que girará em torno de Obi-Wan Kenobi, foi adiada para 2021. No ano passado, a chefe do Lucasfilm, Kathleen Kennedy, contou que Ewan McGregor reprisará o papel do mestre Jedi.

O ator apareceu pela primeira vez como Obi-Wan em “A Ameaça Fantasma”, de 1999, e voltou pata “Ataque dos Clones” e “Vingança dos Sith”.

A produção da série, que irá ao ar no Disney+, começaria este ano, mas McGregor revelou que a atração foi adiada para 2021, já que o roteirista foi trocado.

“Eu acho que começaremos a gravar no começo do ano que vem, ao invés deste”, disse à Variety, em Los Angeles. “Os roteiros são ótimos. Estão muito bons. Eles querem que sejam melhores. Eu acho que manteremos a data de estreia. Tudo certo.”

A série spin-off será a segunda da saga, após o sucesso de “The Mandalorian”, do Baby Yoda, que já teve a segunda temporada confirmada. A plataforma de streaming da Disney, no entanto, ainda não tem data de estreia no Brasil.