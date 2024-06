Ex-ator mirim é preso nos EUA após ameaçar vizinho com faca e arremessar haltere em carro

Tom Guiry fez sucesso nos anos 1990 ao estrelar filmes como ‘Se Brincar O Bicho Morde’ e ‘Lassie’; ele já havia tido problemas com a lei por agredir um policial

Montagem: Paramount e Reprodução/TMZ Tom Guiry no filme "Lassie, à esquerda, e ameaçando um vizinho, à direita



O ex-ator mirim Tom Guiry, conhecido por estrelar filmes como “Se Brincar O Bicho Morde” e “Lassie” nos anos 1990, foi preso no Condado de Horry, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A prisão ocorreu após Guiry ameaçar um vizinho com uma faca e arremessar um haltere de 15 kg no carro do homem. O incidente, que aconteceu no dia 2 de junho, foi capturado por uma câmera de segurança e divulgado pelo site TMZ. Nas imagens, Guiry aparece lançando o objeto no para-brisa de um carro branco. Posteriormente, ele retornou à residência do vizinho com uma faca, mas não foi atendido. Ao ser abordado pela polícia, o ex-ator alegou que estava procurando por sua esposa. Ele foi preso e acusado de agressão, conduta desordeira e danos maliciosos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Esta não é a primeira vez que Guiry tem problemas com a lei, em 2013 ele foi detido em um aeroporto por agredir um policial. Com uma carreira que inclui mais de 25 filmes e séries, o ator já participou de produções como “Imperdoável”, estrelado por Sandra Bullock em 2021. Apesar de ter feito sucesso como ator mirim, Guiry tem enfrentado problemas pessoais que resultaram em sua prisão recente nos Estados Unidos. O ex-ator, agora com 42 anos, ficou conhecido por seus papéis em filmes infantis dos anos 1990, mas desde então tem enfrentado dificuldades em sua vida pessoal.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA