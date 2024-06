Séries para maratonar: confira estreias e atrações recentes do streaming

“Acima de Qualquer Suspeita”, com o ator Jake Gyllenhaal, a terceira temporada de “Bridgerton”, a segunda de “A Casa do Dragão” e “The Boys 4” estão entre as novidades de junho

Divulgação/Apple TV O ator Jake Gyllenhaal estrela a minissérie 'Acima de Qualquer Suspeita', inspirada no livro homônimo de Scott Turow



A série “Acima de Qualquer Suspeita”, com o ator Jake Gyllenhaal, a terceira temporada de “Bridgerton”, a segunda de “A Casa do Dragão” e “The Boys 4” chegam aos catálogos da Apple TV, Prime Video e Max em junho. Já a série “Matéria Escura”, estrelada pela atriz brasileira Alice Braga e pelo ator Joel Edgerton, e “Acolyte”, spin-off da saga de “Star Wars”, marcam os lançamentos dos últimos meses nas principais plataformas de streaming disponíveis no país. Confira abaixo a lista das atrações recentes para maratonar quando quiser:

ESTREIAS

The Boys – 4ª Temporada (Prime Video)

Os primeiros episódios da nova temporada estão sendo disponibilizados no streaming nesta semana, mostrando disputas políticas e os esforços de grupos que tentarão conter os ‘Super’ usando um tipo de vírus. No trailer, destaca-se a mudança de parte dos personagens de “celebridades amadas” para “deuses irados”.É possível assistir às três temporadas anteriores, ainda disponíveis no streaming, e também ao spin-off Gen V. Estreia: 14 de junho de 2024.

A Casa do Dragão – 2ª Temporada (Max)

Os novos episódios devem ter foco na guerra civil e familiar conhecida como Dança dos Dragões, em velocidade mais lenta que a temporada inicial, e provavelmente trarão um dos eventos mais famosos dos livros, conhecido como Sangue e Queijo, que rivaliza com o Casamento Vermelho. O spin-off de Game of Thrones terá um novo episódio liberado a cada domingo, após a exibição na TV paga. Estreia: 16 de junho de 2024.

Bridgerton – 3.ª temporada, parte 2 (Netflix)

Os últimos episódios da nova temporada de “Bridgerton” também são destaque. Na atual leva, o foco gira em torno do casal Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Até então, a produção seguia a ordem dos livros de Julia Quinn, mas isso muda com a nova leva de episódios, uma vez que, em tese, a 3.ª temporada deveria ter foco em Benedict (Luke Thompson). Estreia: 13 de junho de 2024.

Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+)

Protagonizada por Jake Gyllenhaal, a série tem oito episódios e é inspirada no livro homônimo de Scott Turow, publicado no Brasil pela Planeta. Narra a história de um investigador da polícia de Chicago que descobre ser o principal suspeito do homicídio de uma colega de trabalho com a qual mantinha um caso secreto extraconjugal. Quando encontram seu DNA, impressões digitais e o histórico de dezenas de mensagens enviadas à vítima, com quem esteve na noite do crime, encontra dificuldades para convencer seus antigos parceiros e até mesmo a sua família de que é inocente. Estreou na quinta: 12 de junho de 2024.

DISPONÍVEIS

Fallout – 1ª temporada (Amazon Prime Video)

A série inspirada em um jogo de mesmo nome, mostra um mundo 200 anos após um apocalipse onde pessoas que moram em abrigos radioativos de luxo passam a explorar um novo universo devastado pelos seres humanos. Focada em três personagens, Lucy, Maximus e The Ghoul, interpretados, respectivamente, por Ella Purnell, Aaron Clifton e Walton Goggins, Fallout é uma criação de Lisa Joy (Westworld).

Acolyte – 1ª temporada (Disney+)

Da saga de “Star Wars”, a série spin-off “Acolyte” conta sobre a jornada de uma jovem padawan, que acompanha seu mestre jedi entre as investigações de crimes, e se passa um século antes dos acontecimentos do Episódio I – A Ameaça Fantasma. Criado por Leslye Headland, o spin-off conta com Amandla Stenberg (“Morte, Morte, Morte”), Manny Jacinto (“The Good Place”) e Lee Jung-jae (“Round 6”).

Matéria Escura – 1ª temporada (Apple Tv+)

A primeira temporada do romance de ficção científica “Matéria Escura” acompanha Jason Dessen (Joel Edgerton), físico, professor e pai de família, quando este é sequestrado e transportado para uma versão alternativa da sua própria vida. Entre uma viagem por vários universos, o protagonista enfrenta o pior de seus problemas: ele mesmo. A atriz brasileira Alice Braga também está na série.

Não nos Calaremos – 1ª temporada (Netflix)

A série espanhola retrata a vida da estudante de 17 anos, Alma, interpretada por Nicole Wallace, após fazer uma denúncia de assédio sexual em sua escola. A série foi lançada em 31 de maio, e é baseada no romance espanhol “Ni una más”, de Miguel Sáez Carral.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicada por Carolina Ferreira

*Com informações do Estadão Conteúdo