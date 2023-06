Key Alves anuncia saída do vôlei para focar na tv: ‘Em breve estarei de volta’

Ex-BBB agradeceu ao Osasco, clube que ficou por dois anos antes de entrar no reality show

Reprodução/Instagram/keyalves Key disse que 'em breve' volta às quadras para jogar voleibol



A ex-BBB Key Alves anunciou nesta sexta-feira, 24, sua saída do time de vôlei do Osasco. Em comunicado publicado nas redes sociais, ela diz que vai focar no entretenimento e na tv. “Hoje eu decidi continuar no entretenimento e tv e tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras. Hoje meu ciclo se encerra no Osasco, o time dos sonhos. Obrigada a maior torcida do Brasil de voleibol, vocês são feras”, escreveu. Key está com 23 anos e chegou ao Osasco há dois. Após lesionar o joelho, se afastou da equipe e acabou entrando no Big Brother Brasil onde fez muito sucesso. Na época ela também mantinha um perfil no OnlyFans, o que a credenciou para o reality show. “E aos amantes do meu trabalho no voleibol só posso dizer uma coisa, quem sabe um dia um bom filho à sua casa torna ! Valeu OSASCO”, completou a ex-BBB.