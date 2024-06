Ex-BBB Matteus se pronuncia após ser acusado de se declarar negro para entrar na faculdade

O ex-bbb Matteus Amaral, vice-campeão do BBB 24 está dando o que falar nas redes sociais. Isso porque o gaúcho se autodeclarou preto para ingressar no curso de Engenharia Agrícola. Segundo o Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) e como consta no Edital nº 046/2014. À época, a Lei de Cotas de 2012 era diferente e o único documento exigido para fazer a inscrição era a autodeclaração do participante, não havia necessidade de verificação ou comprovação. O episódio ganhou as redes sociais nesta sexta-feira (14) e deu o que falar, com internautas criticando o famoso. Na tarde desta sexta-feira (14), Matteus usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. “A inscrição foi realizada por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento ou conhecimento prévio”, disse ele. “Lamento profundamente qualquer impressão de que eu teria buscado beneficiar-me indevidamente dessa política, o que nunca foi minha intenção”, continuou. Ele ainda disse estar arrependido “por quaisquer transtornos causados” e afirmou ter “compromisso contínuo em ser um defensor ativo da igualdade racial e social”. Após o episódio, o gaúcho ainda “trancou” todos os comentários das postagens do Instagram, evitando que internautas o atacasse. Apesar de ter ingressado na instituição, “Alegrete”, como ficou conhecido dentro do programa, não terminou a graduação, pois precisou sair para cuidar do avó que estava doente. Após a polêmica ter ganho notoriedade, o ativista de direitos humanos Antonio Isuperio denunciou Matteus ao Ministério Público.

