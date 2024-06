Taylor Swift celebra 100º show da ‘Eras Tour’ e desabafa sobre fim da turnê

A cantora Taylor Swift revelou que os shows de sua “Eras Tour” têm sido os mais cansativos, porém, os mais gratificantes de sua carreira. A artista fez a revelação durante a 100ª apresentação da sua turnê mundial, na noite desta quinta-feira (13), em Liverpool, no Reino Unido. “Esta é a primeira vez que admito para mim mesma que a turnê vai terminar em dezembro”, acrescentou Swift, “parece estar ainda muito longe, mas também sinto que acabamos de fazer o nosso primeiro concerto desta tour. Tornou-se a minha vida, tomou conta de tudo. Penso que já tive hobbies, mas já nem sei quais eram”. Depois de finalizar os shows na Europa, Swift vai voltar à America do Norte para realizar as últimas apresentações no Canadá, em Toronto e Vancouver, finalizando no dia 8 de dezembro.

Taylor’s full speech on the #LiverpoolTStheErasTour show being the 100th Eras Tour show and that she wanted to finally admit to herself and everyone that December the tour will officially end 🥹😭 pic.twitter.com/mubiNZNVvZ

— Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) June 13, 2024