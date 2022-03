Ex-BBB Thais Braz faz cirurgia para redução da testa; veja foto

Ex-participante do ‘Big Brother Brasil 21’ apareceu nas redes sociais com um curativo e mostrou o resultado do procedimento; o também ex-BBB Guilherme Napolitano estava ao lado dela

Reprodução/Instagram @thaisbraz Modelo utilizou as redes sociais para informar os fãs sobre a cirurgia



A ex-participante do ‘BBB 21‘ Thais Braz, 29, informou aos fãs que fez uma cirurgia para diminuir o tamanho de sua testa. A novidade foi publicada pela modelo nesta quinta-feira, 10, em suas redes sociais, onde apareceu com um curativo e uma faixa na cabeça acompanhada do também ex-BBB Guilherme Napolitano. “Estou sumida por motivos de… tirei dois centímetros da minha testa. Sim, corajosa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Era uma coisa que em incomodava muito, desde criança. Tem nem 24 horas que fiz a cirurgia e está tudo bem, foi supertranquilo” disse Thais em seu perfil. A ex-BBB explicou ainda que o tamanho final foi determinado pela equipe médica de acordo com a proporção de seu rosto. “Vou ficar uma semana com essa faixa, depois tiro e uso só pra dormir. A única coisa que sinto é, tipo, latejando a cabeça às vezes. Mas bem mais tranquilo do que imaginei”. Por fim, ela também rebateu críticas feitas por seguidores. “Eu sofria com minha testa. Essa era minha insegurança. É triste eu vir pedir desculpa pela minha insegurança”, disse Thais, que foi abraçada por Guilherme logo em seguida.

Veja o antes e depois da cirurgia: