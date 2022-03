Ex-BBB Thais Braz revela quanto custa cirurgia que realizou para diminuir a testa; confira

Cirurgiã-dentista também falou se precisou raspar o cabelo e o que está sentindo no pós-operatório

Reprodução/Instagram/thaisbraz Thais Braz realizou uma cirurgia de frontoplastia para reduzir o tamanho da testa



A cirurgiã-dentista Thais Braz, que participou do “BBB 21”, surpreendeu os seguidores ao divulgar que realizou uma cirurgia de frontoplastia para diminuir dois centímetros da sua testa, que media ao todo oito centímetros. Com a repercussão do assunto, a ex-BBB decidiu responder algumas dúvidas dos seguidores sobre o procedimento. Thais começou dizendo que não precisou mexer no seu cabelo para fazer a cirurgia: “Não precisa raspar a cabeça, eles só descolam o couro cabeludo e avança com ele. Não puxa nada [do rosto] para cima, é só o couro cabeludo que avança”. Já no pós-operatório, ela também falou como está se sentindo. “[A dor] é suportável. A cabeça fica latejando um pouco, fica doendo um pouquinho. É um incômodo, mas achei que ia ser muito pior”, comentou. A dentista continuou dizendo que a maioria das pessoas queriam saber o valor de uma cirurgia como essa e ela revelou: “Custa em torno de R$ 25 mil, mas depende do hospital, do valor [cobrado] do médico e do anestesista”.

Thais também rebateu as pessoas que estão falando que não havia necessidade dela realizar esse procedimento estético: “As pessoas que me criticavam e chamavam de ‘testuda’ estão me criticando agora por eu ter feito uma cirurgia e vão arrumar um novo motivo para me criticar. Tenho plena convicção de que essas pessoas más vão falar de todo o jeito. Fiz [a cirurgia] porque isso me incomoda muito, desde criança e não vou ser hipócrita de dizer que os comentários sobre a minha testa não me incomodavam, já chorei várias vezes”. Na manhã desta sexta-feira, 11, a ex-BBB gravou stories dizendo que conseguiu dormir bem, mas está um pouco agoniada porque ainda não está sentindo seu couro cabeludo. Thais também contou que precisa lavar seu cabelo todos os dias nesse pós-operatório para não infeccionar e que vai contar com a ajuda da sua mãe para isso.