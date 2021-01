Ex-‘Bom Dia & Cia’ explica por que acha Celso Portiolli ‘babaca’ e diz que foi dispensada ao vivo

Jéssica Esteves contou em detalhes atitude que o apresentador teve com ela: ‘Antiprofissional e muito escroto’

Reprodução/SBT Celso Portiolli foi criticado por Jéssica Esteves, ex-apresentadora do 'Bom Dia & Cia'



A ex-apresentadora do “Bom Dia & Cia” Jéssica Esteves virou assunto após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e responder a um seguidor que acha o apresentador Celso Portiolli um “babaca”. Com a grande repercussão, ela decidiu gravar uma série de stories explicando por que não gosta do apresentador. Conforme relatado por Jéssica, ela tinha 15 anos quando foi colocada para apresentar o “Sessão Premiada” durante as férias de Celso. A atração ia ao ar aos sábados e domingos e ocupava a manhã e o início da tarde da programação do SBT. A apresentadora, que atualmente tem 29 anos, deixou de ir a uma festa de 15 anos de uma amiga do colégio que aconteceu em um sítio para trabalhar. “[O programa] comprometia bem o final de semana, mas eu, uma garota de 15 anos, tinha o comprometimento de estar lá trabalhando, afinal era para isso que eu estava sendo paga e foi isso que eu me sujeitei a fazer”, declarou. O problema é que o apresentador retornou das férias sem avisar e não deixou Jéssica apresentar a atração.

“Estava eu lá para gravar, trocada, no estúdio posicionada e ele [Celso] chegou do nada. Faltava ainda três ou quatro finais de semana para eu apresentar. Ele chegou sem ninguém esperar, maquiado, trocado. A produção falou: ‘Celso, você?’. Ele falou que já tinha descansado demais e que estava com saudades. Fiquei sem entender nada. Aí eles perguntaram se ele ia entrar no ar porque ele veio se posicionar do meu lado”, contou. Jéssica disse que ele não respondeu se apresentaria a atração e ficou um “climão” no estúdio. Assim que entrou ao vivo, ele agradeceu a presença dela e falou que a apresentadora podia ir curtir as férias. “Ele me dispensou ao vivo, sem falar nada comigo no camarim, sem nem falar com a produção. Gente, desculpa, mas eu achei escrotérrimo, antiprofissional, eu era uma menina, tinha 15 anos e achei tudo muito escroto. Ele não veio falar comigo, em nenhum momento, ele falou nada para mim sobre isso. Não sei até hoje por que ele fez isso. Acho ele babaca e achei essa atitude extremamente babaca”, afirmou.

A ex-apresentadora do SBT falou que tinha desmarcado compromissos profissionais, como propagandas e presenças vip. Ela ainda contou que, depois disso, começou um burburinho nos corredores da emissora de que Celso não gostava dela e foi então que ela falou que descobriu que foi ele quem falou para Silvio Santos que precisava trocar os apresentadores do “Bom Dia & Cia” por crianças menores e mostrou um piloto que tinha gravado com Priscilla Alcantara e Yudi Tamashiro, que fizeram sucesso comandando a atração infantil e interagindo com as crianças ao vivo por meio de brincadeiras que davam prêmios.