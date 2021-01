Celso Portiolli intriga seguidores ao postar foto em que aparece careca

Apresentador foi chamado de ‘Megamente’, ‘Professor Xavier’ e ‘Lex Lutor’

Reprodução/Instagram/celsoportiolli Celso Portiolli recebeu vários apelidos ao aparecer careca nas redes sociais



O apresentador Celso Portiolli pegou os seguidores de surpresa ao postar na madrugada desta terça-feira, 5, uma foto em que aparece careca. “Preparado para o meu filme”, escreveu na legenda da publicação sem dar detalhes se era algo sério ou apenas uma brincadeira. A estrela do SBT está curtindo uns dias de folga e no último domingo, 3, ele postou uma foto em que aparece no mar com o cabelo jogado para trás e um seguidor comentou: “Celso do céu, será que você ficará careca?”. O apresentador do “Domingo Legal” respondeu: “Não se preocupe. Tenho 53 anos. Cabelo é a única coisa que não vai cair”. Na publicação em que aparece careca, o cabelereiro Robson Jassa comentou: “Veja bem… a nossa amizade é para sempre”. Os seguidores logo começaram a fazer brincadeiras. “Megamente”, escreveu uma pessoa. “Doutor Xavier do SBT”, comentou outro. “O Lex Lutor está diferente”, acrescentou mais um.