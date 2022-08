Ex de Britney Spears expõe vídeo da cantora discutindo com filhos; assista

Vídeo mostra a estrela brigando com seus filhos Sean e Jayden dentro de um carro; após repercussão, Kevin Federline excluiu a publicação

Reprodução/Instagram/britneyspears/11.01.2022 Segundo cantora, ela não tem contato com os filhos Sean e Jayden há cinco meses



Após Britney Spears dizer que não tem nenhum contato com seus filhos há cinco meses, Kevin Federline, pai dos de Sean, 16, e Jayden 15, expôs um vídeo da cantora brigando com os filhos. Ele havia sido criticado por Spears quanto a cantora revelou a ausência de contato com os filhos. Em um trecho do vídeo divulgado por Federline, Britney aparece gritando com os jovens dentro de um carro. “Eu sou uma mulher, ok. Seja legal comigo, você entende? Estou chocada para caramba com você e não sei o que fazer. Eu tenho medo de você, porque você é estranho, porque está passando pela puberdade e eu não sei o que dizer. Mas eu me importo mais do que você pensa”, gritava a cantora no registro. O vídeo é uma gravação antiga feita pelo pai dos jovens para justificar o afastamento com a mãe. Ele diz que Sean e Jayden não querem ver a mãe por decisão própria. “Não vou me calar e deixar meus filhos serem acusados dessa forma depois do que eles passaram. E não é nem o pior, as mentiras têm que parar. Espero que nossos filhos cresçam e se tornem algo melhor que isso”, afirmou o pai na legenda da publicação, que foi deletada das redes sociais.

Confira o vídeo: