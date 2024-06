Ex de Nahim proíbe filha de ir ao velório do pai: ‘Não perca tempo’

Cantor e a filha Noelle tinham uma relação distante; ele foi encontrado morto nesta quinta-feira (13) na casa onde vivia em Taboão da Serra

Reprodução/Instagram/@nahimoficial Nahim será sepultado na sexta-feira (14)



Andreia Andrade, ex-mulher de Nahim, disse que não vai deixar a que a filha mais velha se despeça do cantor. Segundo ela, é uma perca de tempo. “Não venha. Não vai se despedir do pai. Ela não vai entrar. Não perca tempo”, disse Andreia, em entrevista ao SBT. Nahim foi encontrado morto na casa onde vivia em Taboão da Serra, São Paulo, nesta quinta (13). Ele tinha 71 anos. A causa da morte ainda não foi identificada. Nahim e a filha, Noelle, tinham uma relação distante. Em 2019, o cantor ficou preso durante uma semana por desrespeitar uma medida protetiva contra uma ex-companheira e foi solto após apresentar um habeas corpus à Justiça. Após ser solto, o cantor se disse ressentido com a filha por não ter ido visitá-lo na prisão. “Ela lá e eu aqui. A vida é assim. Paguei escola e faculdade. Obrigação de pai. Se formou em direito, mas não foi me visitar enquanto estive no cadeião”, disse em entrevista a um videocast em 2023. O velório de Nahim vai acontecer em São Paulo. O enterro será em Miguelópolis, município no interior paulista onde nasceu.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nahim (@nahimoficial)

Publicado por Sarah Américo

*Com informações do Estadão Conteúdo