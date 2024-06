Sucesso nos anos 80, cantor Nahim é encontrado morto em casa

Corpo do artista foi encontrado em sua casa, em Taboão da Serra, São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13); polícia acredita que artista tenha sofrido uma queda de uma escada, mas pretende investigar o caso

Reprodução / instagram.com / nahimoficial Nahim mudou-se para o local após se divorciar de Andreia Andrade, com quem teve disputas judiciais, inclusive envolvendo a divisão de bens e a custódia de duas cachorrinhas



O cantor Nahim, conhecido por seu sucesso nos anos 80, morreu aos 71 anos. O corpo do artista foi encontrado em sua casa, em Taboão da Serra, São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13). A suspeita inicial é de que Nahim tenha sofrido uma queda fatal de uma escada. Apesar da hipótese de acidente doméstico, a Secretaria da Segurança Pública decidiu investigar o caso como morte suspeita. Recentemente, Nahim mudou-se para o local após se divorciar de Andreia Andrade, com quem teve disputas judiciais, inclusive envolvendo a divisão de bens e a custódia de duas cachorrinhas. O casal, que esteve junto por 13 anos e participou do Power Couple, anunciou o fim do casamento em outubro, enfatizando que a separação ocorreu amigavelmente.

Nahim é natural de Miguelópolis, interior do estado de São Paulo e fez sucesso nos anos 80, quando frequentava programas de auditório. Ele foi um dos grandes vencedores do quadro “Qual É a Música?”, do Programa Silvio Santos, no SBT, passando muitos domingos nas telas ao lado do apresentador. O artista ganhou projeção nacional com os hits “Dá Coração”, “Coração de Melão” e “Taka Taka”. Com mais de uma dezena de discos, Nahim iniciou a carreira quando foi descoberto pelo produtor musical Mister Sam, em 1980, e usou como nome artístico ‘Baby Face’, quando gravou dois compactos em inglês.