Ex de Xuxa, Luciano Szafir revela se é amigo do atual namorado da apresentadora

Além de comentar sobre Junno Andrade, o ator também contou quais sequelas ficaram após pegar Covid-19 três vezes e se poderá retirar a bolsa de colostomia

Reprodução/Instagram/szafiroficial/junnoandrade Luciano Szafir disse que é amigo de Junno Andrade, atual namorado de Xuxa



O ator Luciano Szafir decidiu responder algumas perguntas feitas pelos seus seguidores no Instagram e não se esquivou quando foi questionado sobre o ator e cantor Junno Andrade, atual namorado da apresentadora Xuxa Meneghel. Ao ler a pergunta sobre como é sua relação com o atual parceiro da sua ex, o artista riu e declarou: “Eu gosto muito do Junno, a gente não se vê sempre, mas posso dizer que somos amigos sim. É um grande cara”. Vale lembrar que Szafir e a eterna “rainha dos baixinhos” tiveram um relacionamento por muitos anos. Quando se envolveram pela primeira vez, o ator tinha 18 anos e a apresentadora 23. Esse namoro durou pouco, mas dez anos depois eles voltaram a se relacionar e, desta vez, ficaram juntos de 1998 a 2009. Nesse período nasceu Sasha, única filha do casal, que atualmente está com 23 anos.

Sequelas da Covid-19

Durante a pandemia, Szafir testou positivo para a Covid-19 três vezes e afirmou que ainda lida com as sequelas da doença. Nos stories do Instagram, ele contou que ainda sente dores no corpo e que sua memória foi afetada pela doença. Na segunda vez que teve contato com a Covid, o vírus se manifestou de forma agressiva e o ator precisou ser internado. Durante a internação, Szafir teve um problema no intestino e, depois de realizar uma cirurgia, precisou colocar uma bolsa de estomia, também chamada de bolsa de colostomia. O artista percebeu que usar essa bolsa era motivo de vergonha para muitas pessoas e, para quebrar esse tabu, ele decidiu exibi-la em um desfile na 52ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW). “Quando me vi nesse universo, nessa situação, eu me senti na obrigação de poder quebrar esse tabu. É muito difícil para quem não conhece”, falou. No caso de Szafir, a reversão é possível e, com isso, ele deve retirar a bolsa em breve: “Ainda não sei quando, mas acredito que será no próximo mês”.