Luciano Szafir recebe homenagem de Sasha após desfilar com bolsa de estomia na SPFW

Ator está usando a bolsa há quatro meses, pois teve sequelas ao pegar Covid-19 pela segunda vez

Reprodução/Instagram/szafiroficial/19.11.2021 Luciano Szafir desfilou no SPFW mostrando a bolsa de colostomia que está usando



A modelo Sasha Meneghel fez uma homenagem ao pai, o ator Luciano Szafir, após ele surpreender na 52ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) por desfilar com uma bolsa de estomia, também chamada de bolsa de colostomia. “Que orgulho! Parabéns, pai! Te amo”, escreveu a artista, que é fruto do relacionamento de Luciano com Xuxa, no Instagram. O ator está usando essa bolsa há quatro meses após ter sequelas da Covid-19. Foi o próprio Luciano quem pediu ao estilista responsável pelo desfile para que sua roupa deixasse a bolsa aparente, pois no último dia 16 de novembro foi celebrado o Dia Nacional das Pessoas com Estomia e ele quis mostrar que usar o item não deve ser motivo de vergonha.

Luciano pegou Covid-19 duas vezes e, na segunda vez, a doença se manifestou de forma mais agressiva e ele foi internado. Um problema no intestino surgiu nesse meio tempo e, após fazer uma cirurgia, ele precisou da bolsa para continuar vivo. “Quero que as pessoas possam ver que isso pode acontecer com qualquer um. Essa cirurgia salvou a minha vida e eu não tenho motivo para ter vergonha de usar uma bolsa de estomia. “Depois de tantos anos, este desfile tinha tudo para ser muito especial para mim. Além da minha volta às passarelas, vi que era a oportunidade perfeita para defender uma causa nobre e muito importante para a nossa sociedade. Quero quebrar o preconceito, normalizar e fazer entender que um estomizado não precisa sofrer privações. Vida normal. E, tomara, que esta ação mude a visão que muitos ainda têm sobre quem usa uma bolsa de estomia”, declarou o ator.