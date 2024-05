Ex-dupla de José Rico, Milionário é internado após sofrer AVC

Cantor está se recuperando e fazendo tratamento para evitar outro acidente vascular; fãs prestaram solidariedade nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@milionario.oficial Cantor completou 84 anos em janeiro deste ano



Ex-dupla de José Rico, o cantor Milionário, aos 84, foi internado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, após sofrer um AVC isquêmico. O artista deu entrada ao hospital depois de ter passado um “estresse traumático” e exames confirmaram o AVC. O quadro de AVC isquêmico ocorre quando há obstrução de uma artéria, o que impossibilitava que o oxigênio passasse para as células cerebrais. O cantor está “consciente, comunicando-se com a equipe médica e alimentando-se por via oral”, disse trecho do boletim médico compartilhado nas redes sociais de Milionário nesta terça-feira (21). Ainda conforme a postagem, o cantor está passando por reabilitação e já está em tratamento para evitar um novo AVC.

