Ex-integrante do Rouge, Karin Hils diz que é bissexual: ‘Importante é ser feliz’

Cantora falou nas redes sociais que ‘sempre foi moderninha’ e que ‘gosta de gente interessante’

Reprodução/Instagram/karinhils Karin Hils disse nas redes sociais já teve relacionamentos duradouros com mulheres



A cantora Karin Hils, que ficou conhecida por integrar o grupo Rouge, revelou nas suas redes sociais que é bissexual. Ao responder uma seguidora nos stories do Instagram que quis saber se ela já tinha ficado com mulheres, a artista deixou claro que gosta de “gente” e não liga para o gênero. “Eu nunca fui uma pessoa de expor minha vida pessoal nas redes sociais. De pouco tempo para cá [eu tenho exposto] alguns corpos masculinos, corpos muito bem feitos e gente que me fez muito feliz em um período da minha vida, que eu amei, que eu fui muito apaixonada. Aí vem essa novidade. Sempre fui uma pessoa que gostou muito de gente, gosto de gente inteligente, gosto de gente interessante, gosto de gente que me agrega. Acho que isso não deve ser um tabu hoje em dia”, afirmou. A artista, que se prepara para protagonizar o musical “Donna Summer”, contou ainda que um amigo brincou com ela dizendo: “Karin, você tem noção que agora você é a bi do Rouge?”. Rindo da situação, a cantora explicou: “Eu já tive um relacionamento com uma mulher de um ano, depois engatei com outro de um ano. Não vi necessidade de expor isso na época. Gosto de gente que me faz bem acima de tudo. Eu sempre fui muito moderninha, a vida é assim, o importante é ser feliz”.