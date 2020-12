Aline Wirley aborda questões íntimas em ‘Indômita’, primeiro álbum solo longe do Rouge

Cantora começou o projeto em 2017 buscando encontrar seu lugar de fala: ‘É um disco muito profundo’

Reprodução/Instagram/alinewirley 'Indômita' é o primeiro álbum solo de Aline Wirley



A cantora Aline Wirley vive uma nova fase da carreira, na qual se distancia do mainstreaming e aposta em um trabalho em fala dos seus sonhos e inseguranças. O álbum “Indômita” marca o primeiro trabalho solo da artista, que ficou conhecida após participar do reality show musical “Popstars” e integrar o grupo Rouge. “Eu comecei esse projeto em 2017, logo depois que desmamei o Antônio, ele tinha 2 anos. Fiquei muito entregue a maternidade e depois quis voltar a cantar. Esse disco nasce das minhas questões mais íntimas. Depois de quase 20 anos do Rouge, esse é meu primeiro álbum. Queria encontrar meu lugar de fala, mostrar quem é essa mulher de quase 40 anos e quais são as minhas perspectivas do mundo. É um disco muito profundo”, afirmou a cantora, em entrevista ao Tô na Pan desta terça-feira, 1.

A artista explicou também que quando virou mãe, acabou deixando um pouco de lado a Aline mulher e o álbum busca resgatar isso. A maioria das canções são autorais, mas a cantora também fez releituras de grandes sucessos, como da música Ragatanga, principal hit do Rouge. O grupo, por sinal, ainda soma inúmeros fãs e as artistas que venceram o reality exibido no SBT chegaram a se reunir para celebrar os 15 anos da girl band. “O que a gente fez foi comemorar. Fizemos uma turnê, mas sabíamos que seria algo rápido porque cada uma está em uma fase diferente”, pontuou Aline que, anos depois de participar do reality show, virou jurada do programa “The Four Brasil”, apresentado por Xuxa. “A Record me abriu um espaço incrível. Quando me ligaram para participar, eu disse ‘não’ porque não queria participar de outro reality musical, eu estava em outra fase, mas eles me falaram que eu seria jurada. Foi uma experiência única estar ali com a Xuxa, foi muito legal, eu me senti muito honrada”, afirmou a artista. Por conta da pandemia, Aline ainda não tem shows marcados, mas se prepara para lançar clipes das canções do seu novo álbum.