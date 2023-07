Ex-marido de Simaria diz que mãe das cantoras chamava Simone de ‘feia e gorda’

Vicente Escrig afirma ainda ter percebido que a ex-esposa começou agir da mesma forma com os filhos

Foi divulgado um trecho do livro “Até que a mentira nos separe”, escrito por Vicente Escrig, ex-marido da cantora Simaria. Na obra, o autor fala de seu casamento e conta que a mãe da dupla Simone e Simaria, Mara Mendes, declarava com tranquilidade que sua filha preferida era Simaria. “Ela não tinha problema nenhum em declarar a Rodolfa como sua filha preferida”, escreveu ele que trata a ex-esposa com o pseudônimo “Rodolfa”. Vicente relata ainda que a mãe chamava Simone de “feia e gorda”. Segundo ele, outros membros da família presenciavam essas declarações e nada faziam. “Você me dá menos coisas”, reclamava Mara à sua filha Simone. Os trechos do livro “Até que a mentira nos separe”, que foi divulgado por Léo Dias, conta ainda que Vicente optou por não participar da dinâmica familiar por causa dessas situações. O ex-marido afirma que começou a perceber as mesmas atitudes de Simaria com o casal de filhos.